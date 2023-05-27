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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتماثيل مقلدة.. حبس عصابة تنصب على المواطنين وتنتحل صفة رجال شرطة

حبس
حبس

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم لقيامهم بالنصب على المواطنين بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات لوحدة التزييف التابعة لمصلحة الطب الشرعي لفحصها.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى لقيامهم بالنصب على المواطنين بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة ، حيث يقومون بعرض تماثيل مُقلدة على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب على ضحاياهم.

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من طالب مقيم بدائرة التجمع الأول قرر بتعرفه على أحد الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"  لتغيير مبلغ مالى للدولار ، وعقب حضوره للمكان المتفق عليه بمنطقة المعراج بدائرة القسم ، فوجئ بقيام عدد 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى مُنتحلين صفة رجال الشرطة بالإستيلاء منه على مبلغ مالى وقدره 300 ألف جنيه ، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عدد 7 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية مقيمون بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة - الإسكندرية" .

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الجيزة، الإسكندرية" تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم عدد 3 سيارات مملوكة لثلاثة من المتهمين- مبالغ مالية "عملات محلية، أجنبية"- طبنجة صوت وعدد من الطلقات محدث صوت - عدد ٣ تماثيل مُقلدة " تُستخدم فى أعمال النصب " - عدد 7 هواتف محمول "بفحصهم تبين قيامهم بعرض التماثيل المُقلدة المضبوطة بحوزتهم على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب على ضحاياهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة والفرار هرباً مستقلين السيارات ، وأضافوا بإستخدام التماثيل المقلدة فى إرتكاب جرائم النصب عقب إيهام ضحاياهم بأنها تماثيل أثرية حقيقية وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط جزء من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

بإستدعاء المبلغ إتهمهم بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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