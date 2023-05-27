3.6 كيلو.. حبس تاجري مخدرات قبل ترويجهم للحشيش بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام بقصد ترويجها على متعاطي المخدرات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية