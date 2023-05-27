كيلو.. حبس تاجر مخدرات قبل ترويج الأستروكس بالقاهرة

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش ومخدر الاستروكس وزنت 1 كيلو جرام بقصد ترويجها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.