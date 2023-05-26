للمرة الثانية على التوالى .. جامعة دمياط تظهر فى التصنيف الروسى

أعلن اليوم، التصنيف الروسى للجامعات RUR حيث احتلت جامعة دمياط المرتبة ١١٠٥ عالميا و المرتبة ١١ بين جميع الجامعات المصرية الحكومية و الأهلية و الخاصة.

وجاء بيان صادر عن الجامعه، انه بهذه المناسبة يتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالتهنئة الصادقة لجميع المنتسبين للجامعة و يتقدم بالشكر الموفور للدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحث العلمى و الفريق المختص بالتصنيف الدولى و على رأسه دكتور أمانى الدياسطى، كما يتقدم بكل الامتنان و العرفان لأعضاء هيئة التدريس الموقرين الذين ينشرون أبحاثا مرموقة تدعم دائما الجامعة فى الظهور بالتصنيفات العالمية و تسهم فى تحسين ترتيب الجامعة عاما بعد عام فى معظم التصنيفات العالمية للجامعات على الرغم من مرور أحد عشر عاما فقط على إنشاء جامعة دمياط.