كريم أديمي: قادرون على التتويج بالدوري الألماني.. صور

أكد كريم أديمي لاعب فريق بوروسيا دورتموند قدرتهم علي حسم لقب الدوري الالماني قبل المواجهة الأخيرة المقرر لها الرابعة والنصف من عصر غداً أمام ماينز.



يتصدّر دورتموند الترتيب بفارق نقطتين عن بايرن (70 مقابل 68)، وسيتوج بطلا للمرة الاولى منذ 2012 في حال فوزه، أما أي إخفاق مقابل انتصار بايرن ضد المضيف كولن فيعني لقبًا حادي عشر تواليًا للعملاق البافاري.



وقال أديمي :" نعم نستطيع حسم اللقب ولكن يجب علينا الفوز غداً، منذ اللحظة الأولي التي انضممت فيها الي النادي كان حلمي هو حصد وتحقيق اللقب ولدي ثقة كاملة في التتويج غداً بلقب الدوري الألماني".



وأضاف:" حين وصلت إلى هنا حققت جزء من حلمي وبعد مرور عام كامل من اللعب مع دورتموند أتطلع إلى مستقبل أفضل".



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