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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حائز على ذهبية المصارعة: الدولة بتدعمني ومفيش مشاكل عندي

البطل الأوليمبي محمد
البطل الأوليمبي محمد إبراهيم كيشو

قال محمد إبراهيم كيشو، البطل الأوليمبي والحائز على ذهبية المصارعة فى بطولة إفريقيا بتونس، إنه يلعب فى ميزان أوليمبي، وكان المشوار عبارة عن أربعة مباريات، وهم لاعبين من الجزائر وجنوب إفريقيا وتونس، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين حاليا يستعدون لبطولة فى باريس.

وأضاف  البطل الأوليمبي والحائز على ذهبية المصارعة فى بطولة إفريقيا بتونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن المستويات أصبحت متقاربة فى إفريقيا، ولكن مصر متربعة الأفضلية على مستوى القارة على منتخب المصارعة كله، سواء كان الروماني او الحرة أو النسائي.

وتابع  البطل الأوليمبي والحائز على ذهبية المصارعة فى بطولة إفريقيا بتونس: “عندي شركة راعية تابعة للبنك الأهلي.. وكان من ضمن الأسباب فى ميداليات فى أولمبياد طوكيو 2020 ، وهو داعم بشكل كبير لي من تجهيز المعسكرات الخارجية والدعم الذى أحتاجه، ولدينا أبطال كثيرة فى المصارعة والألعاب الباقية وعندنا ميداليات كثيرة واحنا اللي نستاهل الدعم دا واحنا اللي بنفرحكم.. وملناش جمهور”.

وأشار: بالنسبة لي لا يوجد لدي مشاكل.. والدولة تدعمني ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد المصري للمصارعة.. ولدي شركة روابط الوكيل الخاص بي".

محمد إبراهيم كيشو البطل الأوليمبي بطولة إفريقيا بتونس ذهبية المصارعة الحكاية

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