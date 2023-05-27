تعليق بركات على فوز الأهلي أمام طلائع الجيش وأداء مصطفى شوبير

علق محمد بركات على فوز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي حقق الفوز على طلائع الجيش بأقل مجهود، مثلما فعل أمام إنبي"



أضاف: "الشوط الأول لم يظهر الأهلي بالشكل الأمثل، ولكن في الشوط الثاني الأهلي ظهر بشكل جيد وحقق ما أراده من اللقاء"



وواصل: "مارسيل كولر أراح العديد من اللاعبين وأعمدة أساسية مثل علي معلول، وهذا شئ طبيعي وأمر متوقع"

وعن مصطفى شوبير حارس الأهلي قال: "حارس وحش، وهذا ظهر من خلال مشاركاته في المباريات"