صنع الفارق .. تعليق نجم الأهلي السابق على أداء اللاعبين مع كولر

أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أن مارسيل كولر مدرب الأهلي ساهم في تطوير أداء الكثير من اللاعبين في صفوف الأهلي.



قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حمدي فتحي تطور كثيرا مع مارسيل كولر وفي مباريات كثيرة صنع الفارق مع الأهلي بتسجيله لهدف وصناعته لهدف".



وأضاف: "مروان عطية نقلة كبيرة جدا، ومروان أصبح متحكم في بناء الهجمة من الخلف بالنسبة للنادي الأهلي وهو الذي يدافع بشكل جيد لإفساد الهجمات المرتدة".



واختتم: "حسين الشحات ومحمد هاني الثنائي كان هناك فترة مصر كلها تهاجم الثنائي واليوم الكل يشيد بالثنائي ونفس الأمر بالنسبة لـ بيرسي تاو، وكهربا ومحمد عبد المنعم"