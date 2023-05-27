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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسويقه مهم.. محمد بركات يفجر مفاجأة بشأن قرار رحيل نجم الأهلي

صدى البلد

استشهد محمد بركات بمقولة (الأهلي بمن حضر) في تعليقه على فوز الأهلي أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.
وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رغم الغيابات الأهلي حقق الفوز والكل يعلم أن الأهلي بمن حضر" 
وعن برونو سافيو: "من المهم تسويقه حتى يتم بيعه ولذلك كان من المهم مشاركته"

يبحث عشاق المارد الأحمر، عبر محركات البحث "جوجل" عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز على طلائع الجيش.


وتغلب النادي الأهلي على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.


أحرز ثنائية الأهلي في شباك طلائع الجيش محمد مجدى أفشة وعمرو السولية.


وواصل النادي الأهلي تصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 59 نقطة فنيا تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 ليقبع فى المركز السابع عشر.

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