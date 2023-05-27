صياد أقعد المرض عن البحر ..احترف صنع الأنتيكات بأعواد الثقاب

محمد عبد الحميد ٦١ سنة صياد بطور سيناء أصابه المرض واقعده عن الصيد في البحر ولكن لم يصبه اليأس وقرر أن يحترف صنع الانتيكات بأعواد الثقاب بالإضافة لعمل المشغولات اليدوية من الخرز وبيعها بشارع المنشية بطور سيناء .



التقي موقع " صدي البلد " الاخباري مع محمد عبد الحميد الصياد الذي أبدع في صنع الانتيكات بأعواد الثقاب .



محمد عبد الحميد عندما اقعده المرض لم ييأس رغم أنه يعيش وحيدا ، بعد إصابته بجلطة بالمخ لم يستطيع العودة للعمل في البحر مرة أخري ففكر في العودة لهواياته القديمة وهو صناعة الانتيكات بأعواد الثقاب وصنع المشغولات اليدوية و الاكسسوار للبنات.

وتابع عبد الحميد أن عمل الانتيكات بأعواد الثقاب يستغرق وقتا طويلا وصبر وتحمل وتكلفة وخاصة بعد غلاء الأسعار مشيرا إلي أنه يستخدم الغراء ونشارة الاخشاب واحيانا الرمال في الأعمال .



وأضاف عبد الحميد أن كل ما يتمناه أن تلقي اعماله القبول وتغطي تكلفة الأعمال و يتعايش بدخل هذه الاعمال

صياد يصنع انتكيات باعوادالثقاب

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