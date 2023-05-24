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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التزحلق بالباتيناج تتحول للعبة شعبية بطور سيناء ووسيلة لانتقال الشباب والفتيات

فريق الاسكيت بطور
فريق الاسكيت بطور سيناء

تحولت لعبة الاسكيت التزحلق بالباتيناج   بعد شهور من ظهورها في طور سيناء  إلي لعبة شعبية انتشرت بسرعة كبيرة  في شوارع وساحات طور سيناء لجميع الفئات العمرية بالإضافة لأنها أصبحت وسيلة لانتقال الشباب والفتيات و التنزه علي الكورنيش والساحات العامة .


وقد التقي موقع " صدي البلد " الإخباري بلاعبي الاسكيت علي كورنيش طور سيناء الذين يتجمعون للتدريب واللعب في مجموعات بطريق الكورنيش والساحات الموجوده علي ممشي اهل مصر .


وقال الشاب مصطفي سعد الله منسق ومدرب  مجموعات الاسكيت  إن رياضة الاسكيت نقلت لطور سيناء عن طريق طلاب الجامعة ثم انتشرت بسرعة بين كل الفئات وخاصة ان شوارع طور سيناء آمنة وغير مزدحمة بالسيارات  علاوة علي وجود ساحات العلم علي طريق الكورنيش مشيرا إلي إن الاسكيت جذب جميع الاعمار واصبح هناك مئات يمارسون اللعبة .


واضافت يسر عمرو الطالبة بالصف الثالث الاعدادي ان الاسكيت رياضة تلقي اهتمام الشباب وهي وسيلة الانتقال لهم في كل شوارع طور سيناء واصبحت لها ثقافة بين ممارسي اللعبة مشيرة إلي ان جميع احتياجات اللعبة متوفرة بطور سيناء  واضافت بدات اللعبه في الانتشار وتوفر اماكن لها داخل المدينة .


واكدت رنا محمود طالبة بالمعهد العالي للتمريض ان رياضة الاسكيت رياضة ممتعة لمن يمارسها وتشجع علي الدراسة والمذاكرة .


واكد اولياء امور لاعبي الاسكيت انهم  حريصون علي استمرار ابنائهم في ممارسة لعبة الاسكيت مطالبين بتنظيم بطولات لها  ومدربين للارتقاء باللعبة في جنوب سيناء التي اصبحت اللعبة الشعبية الاولي .
 

لعبة الاسكيت لعبة شعبين

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جنوب سيناء الاسكيت اللعبة الشعبية طور سيناء بالباتيناج

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