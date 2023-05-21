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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاهد خلابة.. أهالي طور سيناء يستمتعون بالشواطئ وقت الغروب.. فيديو

شاطئ حجر الميه بطور
شاطئ حجر الميه بطور سيناء

يستمتع أهالي طور سيناء طوال أشهر الصيف بشواطئ خلابة هادئة  بعيد عن الزحام في مناطق عديدة من سواحل خليج السويس .


وقد رصدت   كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري  صور لاستماع شباب بالسباحة في شاطئ حجر الميه وقت الغروب والشمس تميل للغروب فوق الامواج  ومن  الخلف تطل الجبال علي ذلك المشهد  الخلاب.


يقول الشاب عبد الله الأسواني مصور فوتوغرافي بطور سيناء إن طور سيناء حباها الله بطبيعة رائعة وشواطئ خلابة يستمتع بها الأهالي وتتميز بالهدوء والاستقلالية للأسر .
 

وأضاف سامح فريد من أهالي طور سيناء إن شواطئ طور سيناء تفوق شرم الشيخ ودهب ولكن غير معروفة للسياحة الداخلية لعدم وجود فنادق أو مخيمات سياحية او ترويج للسياحة بطور سيناء ويكاد الا تذكر طور سيناء علي خريطة السياحة الداخلية .
 

وتتميز شواطئ طور سيناء بأنها متنوعة مابين الشواطئ الرملية و الصخرية علاوة علي وجود الشعاب المرجانية النادرة وكذلك الشواطئ الهادئة بدون موج مثل الكيلاني والقمر والنجوم  والشواطئ ذات الموج المرتفع مثل شاطئ " حجر الميه " و الواعر   وشواطئ رملية خلابة مثل شواطئ راس راية والكنيسة  وشواطئ اكثر امانا مثل الكيلاني والقمر وجزيرة النورس .


وقد اعتاد اهالي طور سيناء التنزه والمشي علي الشواطئ في وقت الغروب والتقاط الصور التذكارية  لمشهد الغروب وكذلك شروق الشمس .

وقد دعا أهالي طور سيناء بدعوة جميع المواطنين بالاستمتاع بالشواطئ الخلابة في طور سيناء وكذلك الحفاظ عليها من التلوث .



 

شواطئ طور سيناء الخلابة

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IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩٤٦٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩٢٤٣٢
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩٢٤٣٢
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩٢٤٤٩
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩٢٤٤٩
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩٢٠٠٨
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩٢٠٠٨
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩١٨٢٥
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩١٨٢٥
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩١٦٢٤
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩١٦٢٤
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩١٥٣٥
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩١٥٣٥
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩١٥٢٦
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩١٥٢٦
شواطئ طور سيناء الخلابة اهالي حجر الميه

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