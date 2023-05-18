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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عيون مياه وبحيرات للبجع والطيور المهاجرة بطريق حمام موسي بسيناء

بحيرات طريق حمام
بحيرات طريق حمام موسي

تفجرت عيون من المياه الجوفية بالقرب من حمام موسي بطور سيناء وسالت المياه في اودية في مجري السيل الممتد من قرية الوادي إلي منطقة " حجر الميه " علي شاطئ البحر.


وصنعت العيون المياه التي تفجرت بالقرب من حمام موسي بحيرات للبجع والطيور المهاجرة اصبحت مزار لاهالي وسكان طور سيناء.


ورصدت كاميرا  موقع "صدى البلد" الإخباري بالصور والفيديو بحيرات البجع ومنبع عيون المياه.


وقال محمد عامر أحد المواطنين، إنه شاهد أعدادا كبيرة من طيور البجع التي أسعدت أسرته وأطفاله الذين شاهدوا الطيور المهاجرة، وأن المكان اصبح مزارا يسعد الناس.


ومن جانبه، أكد مبروك الغمريني رئيس مدينة  طور سيناء، أن هناك عين مياه جوفية انسابت منها المياه في طريق مجري السيل وتم البناء حولها حتى لا تتسرب علي جانبي الطريق  مشيرا إلى أن مدينة طور سيناء مدينة بيئية تتمتع بمناظر طبيعية خلابة .

 

طريق حمام موسي

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IMG_٢٠٢٣٠٥١٥_١٨١٨٠٣
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ينابيع مياة بحيرات حمام موسي طور سيناء

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