أحمد ناجي: لو الشناوي جاهز بنسبة 90% لازم يلعب أمام الوداد

قال أحمد ناجي ، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني والأهلي الأسبق، مشاركة الشناوى مهمة في نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد.

وأضاف خلال تواجده ضيفا في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح :" لو أمتلك القرار داخل النادي الأهلي سيشارك محمد الشناوي بنسبة 90% أمام الوداد المغربي.

وتابع: إصابات حراس الأهلي تشكل أزمة في نهائي إفريقيا، لكن الأحمر قادر على التعامل معها.

وواصل :" لو الشناوي ليس جاهز، مصطفى شوبير كفء وقادر بكل سهولة على تقديم مستوى عالي.

وواصل :" لا يوجد حارس في الدوري بمثل قدرات حراس الأهلي، لانهم يعملون تحت ضغوضات قوية جدا، والدليل مشاركة الشناوى مع المنتخب في كأس العالم.

واستكمل:" الشناوى لعب كأس عالم، وليس له سجل دولي كبير، لكن وجوده في الأهلي منحه الثقة ليكون قادر على تحمل جميع الضغوطات.

واختتم :" الشناوى في مباريات كأس العالم كان بينام عادي بفضل الصلابة التي حصل عليها من الأهلي ، وانا كنت خايف انام من من الخوف.