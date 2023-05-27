قارئة تستغيث بـ صدى البلد : بقالي 19 سنة بدور على أهلي

ارسل القارئ أحمد رمضان يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن اسرة بنت تم العثور عليها من 19 عام.

وقال في استغاثته تم العثور على هذه الطفلة الرضيعة سنة 2003 في حادث على طريق الإسكندرية دمنهور وتم عمل محضر في قسم القباري بمحافظة الإسكندرية و لم يتم الاستدلال علي أهلها للأسف و هي الان عمرها 19 عام و نفسها توصل لحد يعرف أهلها ويرجو من لديه معلومة الاتصال علي رقم 01286305314.

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