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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بـ صدى البلد : بقالي 19 سنة بدور على أهلي

بنت تبحث عن أهلها
بنت تبحث عن أهلها

ارسل القارئ أحمد رمضان يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن اسرة بنت تم العثور عليها من 19 عام.

وقال في استغاثته تم العثور على هذه الطفلة الرضيعة سنة 2003 في حادث على طريق الإسكندرية دمنهور وتم عمل محضر في قسم القباري بمحافظة الإسكندرية و لم يتم الاستدلال علي أهلها للأسف و هي الان عمرها 19 عام  و نفسها توصل لحد يعرف أهلها ويرجو من لديه معلومة الاتصال علي رقم 01286305314.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

الاسكندرية الرضيعة القباري

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