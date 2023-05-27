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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان روز.. ملك زاهر تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

ملك زاهر
ملك زاهر

خطفت الفنانة ملك احمد زاهر، انظار متابعيها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.عبر خاصية استوري 
 

وظهرت ملك زاهر من داخل سيارتها مرتدية فستان  باللون الروز الفاتح، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي المكياج الترابي واحمر الشفاهبالون النود وتسريحة شعر منسدلا علي اكتفها بانسيابية، لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها.


 

يُذكر أن ملك أحمد زاهر تحدثت، عن أحد المواقف الصعبة التي تعرضت لها، معقبة:  "بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر، أنه في إحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسرفي اليد.

وتابعت قائلة:"بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".

من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانت وقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".


 

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