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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صباحكم ياحبايبي زي وشكم.. صلاح عبدالله عبر انستجرام

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

شارك الفنان صلاح عبد الله فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيره إنستجرام.

 

وظهر صلاح عبدالله في الفيديو وهو يغني ويعلق علي قائلا :" صباحكم ياحبايبي زي وشكم يعني حلو اوي إن شاء الله".

https://www.instagram.com/reel/CsusBVwK4Y7/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

أحدث اعمال الفنان صلاح عبد الله مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، وأحمدبدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمدالصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومنإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.


وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغطعليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملهابعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كانحكراً علي الرجال.


وشارك ايضا الفنان صلاح عبد الله فى مسلسل سره الباتع من بطولة  أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنانمطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمنالشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي،محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.


وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقودهالبحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال،حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفورعلى وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطعإصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

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