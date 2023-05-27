سقوط سيدة من شرفة منزلها بالشرقية.. تفاصيل

أصيبت سيدة باضطراب في درجات الوعي إثر سقوطها من الدور الثاني علوي بمنزلها بقرية الصنافين دائرة مركز منيا القمح وتم نقلها الي مستشفي السعديين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي السعديين بمركز منيا القمح باستقبال "جهاد ا ع م" 27 سنة مقيمه الصنافين بمركز منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر سقوطها من الدور الثاني علوي بمنزلها بقرية الصنافين دائرة مركز منيا القمح وتم نقلها الي مستشفي السعديين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.