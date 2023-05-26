الشرقية .. السيطرة على حريق بمصنع بطاطين بالمنطقة الصناعية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمصنع بطاطين بالمنطقة الصناعية بطريق بلبيس العاشر بجوار مصنع المكرونه دون وقوع خسائر بشرية وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق في هنجر دور واحد تابع لإحدي مصانع البطاطين بمدينة العاشر من رمضان.

وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتين اطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالقحص نشب الحريق بمصنع بطاطين بالمنطقة الصناعيه بطريق بلبيس العاشر بجوار مصنع المكرونه دون وقوع خسائر بشرية وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.