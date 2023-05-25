هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية تشن حملة مكبرة بمدينة القرين وتكشف مخالفات بالجملة..تفاصيل

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بكافة صوره وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية للمحافظة من خلال الحملات التفتيشية للارتقاء بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وضبط الأسواق للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية وذلك تفعيلا لدور الأجهزة الرقابية للتصدي لكافة أشكال الفساد.

وفي هذا السياق قام المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجان من قطاعات ( التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطري - الخدمات والمرافق - المحليات - الزراعة ) للمرور والوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين كما قام رجال الرقابة الإدارية و بالإشتراك مع اللجان المُشكله من القطاعات المختلفة بشن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمدينة القرين لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقد أسفرت جهود الحملة في قطاع التموين عن ضبط مخالفات لعدد ٢ محطة وقود تنوعت ما بين ( زيادة أسعار بيع السولار عن السعر المحدد - عدم الإعلان عن أسعار زيوت المحركات ) ، كما تم ضبط عدد ٩ مخالفات لعدد من مخابز المدينة تنوعت ما بين ( نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

أشار السكرتير العام للمحافظة إلى أن جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة أسفرت عن كشف عدم تواجد ٣١ من العاملين بمستشفى القرين المركزي وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد ٢١ من العاملين بالإدارة الصحية بمدينة القرين وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وعدم تواجد ١ من العاملين بمركز طب الأسرة بمدينة القرين وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد ترك العمل وضبط ٢ مخالفة لبعض المنشآت الطبية الخاصة ( معامل تحاليل - عيادات طبية ) بمعرفة لجنة العلاج الحر وكذلك ضبط ٢ صيدلية مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية ( فرع الشرقية) ووجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية بمستشفى القرين المركزي وإعطاء مد لتاريخ الصلاحية من قبل الشركة المنتجة، كذلك عدم الإلتزام بشروط مكافحة العدوي لعدد ١ مضيفة بمطبخ المستشفى فضلا عن عدم نظافته بصورة جيدة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات ووجود عدد ٣ أجهزة معطلة بمستشفى القرين المركزي (٢ جهاز مونتيور - ١ حضانة ) ، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة وعدم وجود الكرسي الخاص بعيادة الأسنان كذلك عدم وجود أدوية الطواريء بصيدلية مركز طب الأسرة بمدينة القرين وعدم وجود جهاز تعقيم كذلك عدم وجود أدوية الطواريء بمركز رعاية صحة الطفل بمدينة القرين وتعطل عدد ٢ جهاز الأوتوكلاف كذلك عدم وجود أدوية الطواريء بالوحدة الصحية بقرية الطويلة التابعة لمدينة القرين.

أشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنه بمتابعة سير انتظام العمل بمنطقة ضرائب مدينة القرين تم ضبط مركز مخالف لتقديم الخدمات التعليمية يقوم صاحبه بمزاولة النشاط دون فتح ملف ضريبي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله بتنفيذ الغلق الفوري للمركز وتشميع أبوابه بالشمع الأحمر وفي قطاع الطب البيطري والمرور على الأسواق أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٩ مخالفات بمعرفة اللجنة المُشكله من مديرية الطب البيطري بالشرقية تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار - أغذية مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية - أدوية بيطرية محظور تداولها) وضبط ١٣ مخالفة تنوعت ما بين ( عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحيه) بمعرفة اللجنة المشكلة من شؤون البيئة بالمحافظة وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية وذلك أثناء مرور الحملة على بعض( المحلات التجارية - محلات بيع الأغذية - مصانع الأغذية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات والتحفظ علي عدد ٧ أصناف بمعرض أدوية بيطرية ( منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بوزارة الصحة ) باسم المواطن ( ع. ف) بناحية حي القلعة التابعة لمدينة القرين وفي قطاع الزراعة أسفرت جهود الحملة أثناء مرورها على بعض الجمعيات الزراعية بمدينة القرين عن كشف عدم تواجد أي من العاملين بمكتب زراعة القرين - الجمعية الزراعية بناحية المزينين - الجمعية الزراعية بناحية الجنايده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي قطاع التعليم أسفرت جهود الحملة عن كشف عدم تواجد ١٢ من العاملين بمقر الإدارة التعليمية بمدينة القرين وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب هذا وقد أسفرت جهود الحملة في قطاع المحليات عن رصد عدم تواجد ٢٤ من العاملين بديوان عام رئاسة مدينة القرين وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وضبط ٥ مخالفات ترخيص بناء برئاسة مدينة القنايات تنوعت ما بين (مخالفة الرسومات الهندسية - عدم وجود أصل إقرار الإشراف بملف الترخيص - عدم وجود عقد مقاولة - عدم استيفاء بيانات النماذج - عدم وجود مكافحة النمل الأبيض - عدم إخطار بدأ تنفيذ ) صادرة باسم المواطن (ا.ح) والمواطنة ( ١.م ) والمواطن ( ا.ح) والمواطن (م.ك ) والمواطن ( ح.ا) ووجود عدد ٣ معدات ميكانيكية معطلة برئاسة مدينة القرين ووجود إشغالات بشارع القلعة بالمدينة فضلا عن سوء حالته ( غير مستوي ) وذلك بعد إنتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي ولم يرد الشيء لأصله.