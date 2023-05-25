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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بقرى الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة متابعة تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية الصيفية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، وكذلك الاهتمام بالمزارعين وتقديم جميع أوجه الدعم لهم، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لتحقيق أعلى إنتاجية.

وفي هذا الإطار، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى استمرار فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز ومدن المحافظة للحفاظ على إنتاجية المحاصيل الصيفية وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

وكيل صحة الشرقية يترأس حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمشتول السوق

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه جارٍ تنفيذ فعاليات الحملة بالجمعيات الزراعية التابعة لإدارات “الزقازيق - القنايات - مشتول السوق - بلبيس - فاقوس- ههيا - الإبراهيمية - صان الحجر - كفر صقر - منيا القمح” الزراعية، وذلك بعد قيام مديري الجمعيات الزراعية بتجهيز جميع المستلزمات الخاصة بالحملة ليتم وضعها في بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر بعيداً عن الكتل السكنية وحفاظاً على سلامة المواطنين.

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