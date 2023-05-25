وكيل صحة الشرقية يترأس حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمشتول السوق

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة مشتول السوق، يرافقه لجنة تضم مدير إدارة العلاج الحر، وعضو بوحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمديرية، بهدف الوقوف على استيفاء هذه المنافذ لاشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، وكذلك التأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن جهود الحملة أسفرت عن رصد العديد من المخالفات بإحدى العيادات التخصصية، والتي تخص البيئة، ومكافحة العدوى، حيث تبين عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة للاشتراطات الصحية والبيئية، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية بغرفة التعقيم، كما تم رصد قيام مدير المنشأة بإضافة العديد من التخصصات الطبية بالعيادات بالدور الثاني غير المدرجة بالترخيص الممنوح للمنشأة، وتشغيل عيادة أسنان بدون ترخيص، كما يوجد بالدور الأول عيادات أخرى تخصصية تعمل بدون ترخيص.

وكلف الدكتور هشام مسعود، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكد استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، وعدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.