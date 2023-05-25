محافظ الشرقية يزف بشرى بشأن محطات الصرف المتوقفة بالقرى.. وهذا موعد ربط «أم الزين»

أكد الدكتور مممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم إصدار تكليفات لجميع رؤساء المراكز والمدن بعمل حصر شامل لجميع محطات الصرف الصحي المتوقفة بمختلف القرى للوقوف علي أسباب التوقف والعمل علي رفع تلك المشاكل والبدء في التنفيذ من جديد لتقديم خدمة تليق بأهالينا في كل مكان.

وأضاف محافظ الشرقية في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الإخباري خلال حواره أنه تمت زيارة قرية أم الزين التابعة لمركز الزقازيق، وتم تفقد القرية والالتقاء بعدد من أهلها واستمعت إلى مطالبهم والتي كان من أبرزها مشروع الصرف الصحي وبتفقد المحطة تلاحظ عدم دخولها الخدمة الفعلية حتى الآن رغم نهو الأعمال بها وجاهزيتها للتشغيل، وعلي الفور تم تشكيل لجنة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب ورئاسة مركز الزقازيق والإدارتين الهندسية والشئون القانونية بالديوان العام وإعداد تقرير مفصل موضح به أسباب عدم دخول المحطة الخدمة الفعلية حتى الآن.

وأشار المحافظ إلي أنه تبين أن محطة رفع أم الزين من المقرّر أن تربط على محطة رفع ميت أبو عربي، ونظرًا لعدم استيعاب المحطة الطاقة الناتجة تم ربطها على توسعات محطة معالجة أبو متنا كما تم إصدار تعليمات لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من طرح الوصلات المنزلية حتى يتثنى قيام الهيئة ببدء أعمال التشغيل ودخول الخدمة لنصف منازل القرية نهاية يوليو القادم على أن ينتهي التوصيل للقرية بأكملها نهاية أغسطس القادم، فمحطة رفع صرف صحي قرية أم الزين بمركز الزقازيق مُقامة بتكلفة 20 مليون جنيه وستعمل بطاقة استيعابية 250 ألف م3 / ساعة وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه وتشمل محطة رفع وشبكات انحدار بطول 9.5 كم وخطوط طرد بطول 5.5 كم، والمحطة مُقامة على مساحة 400 متر وتحتوي على 2 طلمبة بغاطسين بقدرة تصرف 70 لتراً / ث بما يُعادل 250م3/ ساعة وعدد 2 محول كهربي بقدرة 200 ك.ف أمبير وذلك لخدمة أهالي القرية و 4 عزب مجاورة.