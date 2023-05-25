محافظ الشرقية لـ صدى البلد: سنتصدّر الجمهورية في توريد القمح لهذا السبب.. وبشرى لطلاب الثانوية العامة|حوار

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لـ صدى البلد:

* سنتصدّر الجمهورية في توريد القمح لهذا السبب.. وبشرى لطلاب الثانوية العامة

جولاتي تتابع التزام العاملين بالمحافظة.. وحتى يشعر المواطن أننا بجانبه في حل مشكلاته

حياة كريمة «قبلة الحياة» للمحافظة.. وأكبر 5 مراكز بالمرحلة الثانية قريبًا

قرية أم الزين ستشهد انفراجة في مشروع الصرف الصحي.. وأغسطس موعد التشغيل

تعتبر واحدة من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة وتعدد السكان.. يبلغ عدد السكان قرابة 8 ملايين نسمة وتضم 107 وحدات محلية و509 قرى، بالإضافة إلى 3890 تابعًا، وعدد من المدن الصناعية والمناطق الاستثمارية المتعددة ومن أبرزها مدينة العاشر من رمضان والصالحية الجديدة، ونظرًا لطبيعة تلك المحافظة واتساع مساحتها، فإن احتياجات أهلها من المشاريع الخدمية والتنموية متعددة ومتنوعة.. إنها محافظة الشرقية.. لذا حرصنا على لقاء محافظها الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم للتعرف علي أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه أبناءها وكيف يتم العمل علي حلها وخطة الدكتور ممدوح غراب للنهوض بها في مختلف القطاعات وغيرها من المواضيع التي تهم الشارع الشرقاوي..

نعمل على لقاء المواطنين عن قُرب والالتحام معهم والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم ونسعى إلى حلها في أسرع وقت، وذلك من خلال الجولات المستمرة لجميع القرى والمراكز حتى يشعر المواطن بوجود المسئول بالقرب منه، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من حوالي 80% من مشاريع مبادرة «حياة كريمة» التي ستغير من حياة أهالينا في قري محافظة الشرقية، ومن المقرّر البدء في المرحلة الثانية من المبادرة خلال الأيام القادمة.. بهذه الكلمات بدأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حديثه لموقع «صدى البلد» الإخباري..

مراكز شمال الشرقية محظوظة بـ«حياة كريمة» بمرحلتيها الأولى والثانية

مشاريع حياة كريمة.. ما هي نسبة التنفيذ في المرحلة الأولى منها؟

مُبادرة حياة الكريمة تتم بمركز الحسينية حيث يشهد المركز تنفيذ 949 مشروعًا على مستوى ٤١ قرية في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والكباري، والاتصالات، والكهرباء، والصحة، والتعليم، والتضامن، والشباب والرياضة، والزراعة، والطب البيطري، والري والموارد المائية، والسكة الحديد، والغاز الطبيعي، والبريد، والدفاع المدني، والإسعاف.. وغيرها ونسب التنفيذ عالية ومُتقدمة حيث تم الانتهاء من 550 مشروعًا، وجار العمل في المشاريع المُتبقية بنسبة تنفيذ حوالي 80%، واختيار مركز الحسينية جاء بعد دراسة متأنية لاحتياجات المواطنين بالقرى التي تعاني من نقص شديد في الخدمات لتدخل ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

.. ماذا عن مراكز المرحلة الثانية من «حياة كريمة».. ومتي يتم البدء بها؟

من المقرّر انطلاق أعمال المرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ 5 مراكز في المحافظة وهي: «أبو حماد، بلبيس، ديرب نجم، أولاد صقر، وفاقوس»، وبالفعل تم توفير العديد من قطع الأراضي التي سيتم إقامة المشاريع عليها بنسبة تقارب الـ 95% من الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع خدمية عليها، كما أن هناك لجانًا تمر على الأراضي لمُعاينتها وإفادة المحافظة عن الأراضي المُستوفاة للشروط، والأراضي التي تحتاج لتغيير وعمل حصر كامل للأراضي وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لها، وجار تصميم بعض المشروعات المتنوعة ونأمل قريبًا الانتهاء من التصميمات والبدء في العمل بالمرحلة الثانية، خاصة أنها تضم أكبر مراكز المحافظة.

بالأرقام.. الشرقية تتصدَّر محافظات الجمهورية في توريد القمح

احتلت محافظة الشرقية المركز الأول في توريد القمح لعدة سنوات متتالية.. ما السبب في ذلك؟

الشرقية محافظة زراعية في المقام الأول، والمهنة الأساسية لدي أبنائها هي الزراعة، والمساحة الإجمالية للأراضي المنزرعة بها تمثل حوالي 85%، أي بما يقارب 870 ألف فدان، والمزارع الشرقاوي لديه الخبرة الكافية في الزراعة والإنتاجية العالية للمحاصيل، ومن المقرر إن شاء الله أن تحصد المحافظة المركز الأول في نسبة توريد القمح كمحصول أساسي لجموع المزارعين، وقد تم تحقيق حوالي 90% من المستهدف حيث تبلغ الكمية المستهدفة 570 ألف طن وإلي الآن تم تخطي 511 ألف طن قمح مُورَّد إلي الصوامع والشون، ناهيك عن أن المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم أوجه الدعم والمُساندة للمُزارعين والحصول على حقوقهم الزراعية والمالية ليشعروا بمردود ما يبذل من جهد خلال الدورات الزراعية المختلفة للمحاصيل الاستراتيجية والهامة.

أما عن المساحة المنزرعة قمحاً فبلغت هذا العام 380.061 فدانًا منها حوالي 37.711 فدانًا مزروعة على مصاطب و57.649 فدانًا منزرعة بالتسطير، وشكّلنا لجنة ثلاثية تضم وكيلي وزارتي التموين والزراعة ورئيس مباحث التموين، بالاشتراك مع رؤساء المراكز والمدن، للمرور على المُزارعين وحثهم علي سرعة توريد محصول القمح وعدم السماح باحتكار قوت الشعب، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمُزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم المالية لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح..

بشرى ونصيحة لطلاب الثانوية العامة

ننتقل إلى التعليم.. كيف استعدت محافظة الشرقية ومديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الثانوية العامة؟

محافظة الشرقية بكافة قياداتها ومسئوليها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لديهم خبرات كبيرة في التجهيز والاستعداد لكافة الامتحانات بجميع المراحل، وهناك تنسيق كبير جدًا بين مديريات التربية والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها من المديريات المشاركة من أجل التجهيز والاستعداد الجيد لاستقبال أبنائنا الطلبة والطالبات وتجهيز غرف العمليات والكنترول تتم علي قدم وساق، وعن طريق منبركم الإعلامي أوجّه رسالة طمأنة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة بأننا مُستعدون جيدًا لتوفير كافة أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب وجاهزون لاستقبالهم على أكمل وجه لخوض الامتحانات في هدوء واستقرار وطمأنينة.. ونصيحتي لهم أن عليهم التركيز الجيد في دراستهم ومراجعاتهم وعدم الانسياق وراء الشائعات ويحاولوا جاهدين التركيز في امتحاناتهم وعدم الخروج من التركيز حتي تحصد المحافظة المراكز الأول علي مستوي الجمهورية في أوائل الثانوية كما تعودنا من أبنائنا الطلبة والطالبات.

الفرق بين جولات محافظ الشرقية المسائية والصباحية والهدف منها

جولات الدكتور ممدوح غراب كثيرة ومتنوعة ما بين صباحية ومسائية؟ ما الهدف منها؟ وما الفرق بينهما؟

الجولات الميدانية جولات هامة والهدف من الجولات الصباحية هو متابعة دولاب العمل ومتابعة المؤسسات الحكومية ومدى التزام العاملين داخل المراكز والمدن والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الحكومية وفي بعض الأحيان يتم تكليف مكتب المتابعة الميدانية بالنزول والمرور ومتابعة الخدمات بها ونعمل علي الارتقاء بالخدمات للمواطنين، فهناك بعض المكاتب التي لا تقدم الخدمة بالصورة اللائقة لأهالينا من المواطنين ويتم التعامل معهم فورًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المُقصرين ومكافأة المُجدين..

أما الجولات المسائية فهي التي أقوم بها بنفسي وفي أغلب الأوقات أكون منفردًا وتتم حتي أكون قريبًا من أهالينا والاستماع إلي مشاكلهم دون وجود وسيط حيث إنني أحب أن أجلس مع أهالينا وأستمع منهم على مشاكلهم وأعمل فورًا علي حلها وأشعر أنني مواطن من ضمن المواطنين أشعر بمشاكلهم وحلها لا يتم في يوم وليلة ولكننا نجتهد علي حل كافة مشاكلهم سواء المتعلقة بالنظافة أو الكهرباء أو رفع المخلفات وغيرها من المطالب التي تهم أهالينا في كل مكان.

هناك توجيهات لرؤساء المراكز والوحدات المحلية بالتواجد بين المواطنين.. هل يتم ذلك على أرض الواقع؟

بالفعل تم إصدار تعليمات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالنزول الي الشارع والالتحام مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها وإذا استدعى الأمر يتم التواصل معنا ونعمل جميعًا علي حل تلك المشاكل وبالفعل بدأ أهالينا بمختلف قرى ومراكز المحافظة يشعرون بتواجد المسئولين بينهم، وهذا هو واجبنا وحقهم علينا.

بشرى لأهالي قرية أم الزين بالزقازيق

ماذا عن محطات الصرف الصحي المتوقفة.. ما هي تكليفاتكم؟ وحدثنا عن محطة قرية أم الزين؟

بالفعل تم إصدار تكليفات لجميع رؤساء المراكز والمدن بعمل حصر شامل لجميع محطات الصرف الصحي المتوقفة بمختلف القرى للوقوف علي أسباب التوقف والعمل علي رفع تلك المشاكل والبدء في التنفيذ من جديد لتقديم خدمة تليق بأهالينا في كل مكان..

أما بخصوص قرية أم الزين فقد قمت بجولة مسائية وتفقدت القرية والتقيت عددًا من أهلها واستمعت إلى مطالبهم والتي كان من أبرزها مشروع الصرف الصحي وبتفقد المحطة تلاحظ عدم دخولها الخدمة الفعلية حتى الآن رغم نهو الأعمال بها وجاهزيتها للتشغيل، وعلي الفور تم تشكيل لجنة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب ورئاسة مركز الزقازيق والإدارتين الهندسية والشئون القانونية بالديوان العام وإعداد تقرير مفصل موضح به أسباب عدم دخول المحطة الخدمة الفعلية حتى الآن، وتبين أن محطة رفع أم الزين من المقرّر أن تربط على محطة رفع ميت أبو عربي، ونظرًا لعدم استيعاب المحطة الطاقة الناتجة تم ربطها على توسعات محطة معالجة أبو متنا.. بالإضافة إلى أننا قمنا بإصدار تعليمات لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من طرح الوصلات المنزلية حتى يتثنى قيام الهيئة ببدء أعمال التشغيل ودخول الخدمة لنصف منازل القرية نهاية يوليو القادم على أن ينتهي التوصيل للقرية بأكملها نهاية أغسطس القادم، فمحطة رفع صرف صحي قرية أم الزين بمركز الزقازيق مُقامة بتكلفة 20 مليون جنيه وستعمل بطاقة استيعابية 250 ألف م3 / ساعة وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه وتشمل محطة رفع وشبكات انحدار بطول 9.5 كم وخطوط طرد بطول 5.5 كم، والمحطة مُقامة على مساحة 400 متر وتحتوي على 2 طلمبة بغاطسين بقدرة تصرف 70 لتر / ث بما يُعادل 250م3/ ساعة وعدد 2 محول كهربي بقدرة 200 ك.ف أمبير وذلك لخدمة أهالي القرية و 4 عزب مجاورة.

محافظ الشرقية خلال حواره مع محرر صدي البلد

محافظ الشرقية خلال حواره مع محرر صدي البلد

محافظ الشرقية خلال حواره مع محرر صدي البلد

محافظ الشرقية خلال حواره مع محرر صدي البلد

محافظ الشرقية خلال حواره مع محرر صدي البلد