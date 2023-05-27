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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدفاع المدني يسيطر على حريق محدود بمنطقة زراعية فى الوادى الجديد

تمكنت وحدات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، من السيطرة على حريق محدود شب في مزرعة نخيل شرق المدينة دون خسائر بشرية أو إصابات، وجرى الانتهاء من مرحلة التبريد.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مزرعة نخيل خلف مسجد عبد الله آدم شرق مدينة الخارجة، وتبين نشوب حريق في مزرعة نخيل بمنطقة مسجد عبد الله آدم شرق مدينة الخارجة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، وتمكنت من إخماده والذي أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل والاعشاب الجافة وتحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات المناسبة والفورية لها مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحان دون أى توتر.

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