زراعة الوادى الجديد: توريد 343 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

أكد الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم توريد 343 ألف طن من محصول القمح حتى الآن داخل وخارج المحافظة، شملت توريد 125581 طن للقابضة للصوامع، و102133 طن لمطاحن مصر العليا، و94271 طن لشون البنك الزراعي وتوريد 10662 طن للتقاوي بإجمالي 98286.462 طن داخل المحافظة، كما جرى توريد 245091 طن خارج المحافظة، مؤكداً أن المساحة الإجمالية للتوريد 343377 طن داخل وخارج المحافظة حتى الآن مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد فى مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

وقال المرسي إن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بلغت 436505 فدان بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان، حيث تم الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح، وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

وأضاف أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن، وجار إقامة صوامع أخرى بمركزي الداخلة والفرافرة، وتوفير المقابل المادى اللازم الذى يشجع المزارع على زراعة محصول القمح.