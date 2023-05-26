محافظ الوادي الجديد: سحب الأراضي غير المنزرعة بالمشروعات الاستثمارية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي نائب المحافظ و سيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

شهد الاجتماع تم عرض الموقف المالي لموازنة الصندوق ومراجعة موقف الإيرادات والمصروفات، ووجه المحافظ بعدد من القرارات جاء أهمها:

◾الموافقة على إضافة أراضي توسعات طبقاً للشروط للمشروعات الاستثمارية الجادة.

◾سحب الأراضي غير المنزرعة بالمشروعات الاستثمارية بعد مرور فترة السماح، مع الإبقاء على الأراضي بنطاق الآبار الزراعية التي تم حفرها بواقع ٢٠٠ فدان للبئر.

◾إدراج مشروعات مبادرة الحرير بنفس شروط وضوابط مبادرة النخيل.

◾إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق وإدراجهم ضمن الموجة ٢١ من الإزالات، وتنفيذ إجراءات الحجز الإداري ( ما للمدين لدى الغير طبقاً لقانون الحجز الإداري) بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية.

◾ربط منح تصاريح حفر الآبار بالتعهد بتركيب العدادات الكودية.