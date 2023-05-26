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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: سحب الأراضي غير المنزرعة بالمشروعات الاستثمارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي نائب المحافظ و سيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

شهد الاجتماع تم عرض الموقف المالي لموازنة الصندوق ومراجعة موقف الإيرادات والمصروفات، ووجه المحافظ بعدد من القرارات جاء أهمها:

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◾الموافقة على إضافة أراضي توسعات طبقاً للشروط للمشروعات الاستثمارية الجادة. 

◾سحب الأراضي غير المنزرعة بالمشروعات الاستثمارية بعد مرور فترة السماح، مع الإبقاء على الأراضي بنطاق الآبار الزراعية التي تم حفرها بواقع ٢٠٠ فدان للبئر.

◾إدراج مشروعات مبادرة الحرير بنفس شروط وضوابط مبادرة النخيل. 

◾إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق وإدراجهم ضمن الموجة ٢١ من الإزالات، وتنفيذ إجراءات الحجز الإداري ( ما للمدين لدى الغير طبقاً لقانون الحجز الإداري) بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية. 

◾ربط منح تصاريح حفر الآبار بالتعهد بتركيب العدادات الكودية.

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