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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد التنمية المحلية لإطلاق منصة "أيادي مصر"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفد وزارة التنمية المحلية الذي يزور المحافظة لإطلاق منصة "أيادي مصر " لتسويق وترويج المنتجات المحلية الحرفية والتراثية، ودعم رواد الأعمال من الحرفيين المنتجين، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ سيد يوسف مدير الإدارة العامة للإنتاج بالمحافظة.

وأكدت نائب المحافظ خلال لقائها مع المنتجين أن المنصة تُعد أحد آليات التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم، وتسهيل الوصول للعملاء وتوفير عناء الانتقال لتسويق هذه المنتجات خارج المحافظة. مؤكدةً أن المشروع يشمل إلى جانب زيادة الفرص التسويقية للمنتجات، تدريب المنتجين لتحسين جودة المنتج وتأهيلهم للتعامل مع المنصة وإدارة الحسابات الخاصة بهم عليها.

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كما استمعت إلى مطالبهم ومقترحاتهم حول تعظيم الاستفادة من المنصة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. كما تفقدت معرض لبعض المشغولات اليدوية والحرفية، مشيدةً بجودة وتميز المعروضات وقدرتها على المنافسة وفتح أسواق خارجية لمنتجات المحافظة.

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