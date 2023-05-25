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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يُعلن ميثاق "الخارجة مدينة للتعلم مدى الحياة"

محافظ الوادي
محافظ الوادي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ  الوادي الجديد، على هامش جلسة المجلس التنفيذي، تدشين مدينة الخارجة مدينة للتعلم مدى الحياة، من خلال إعلان نص الميثاق، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بالتزامن مع تحضيرات المحافظة للانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم.

وأكد المحافظ أن الميثاق ينص على تعزيز التعلم المستمر وإتاحة مصادره لكافة فئات المجتمع دون تمييز، ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الاستمرار في الحفاظ على ما حققته المحافظة من خطوات ناجزة في مجال التحول الأخضر ومراعاة البعد البيئي تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

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وخلال الاجتماع كرّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، عددا من التنفيذيين المتميزين في مهامهم الوظيفية، بحضور لفيفٍ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

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