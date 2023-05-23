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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 320 ألف طن قمح لصوامع وشون الوادي الجديد

محصول القمح
محصول القمح

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، امس الإثنين، أنه تم حصاد 300423 فدان من محصول القمح حتى الآن بمزارع المحافظة. 

أوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم توريد 34530.673 طن لصومعة مركز الخارجة، وتوريد 58559.100 طن لصومعة شرق العوينات، وتوريد 575.770 طن لشون البنك الزراعي، وتوريد 3924.426 طن للتقاوي بإجمالي 97589.969 طن داخل المحافظة، وتوريد 222653.103 طن خارج المحافظة،.

 

وأشار “ المرسي” إلى أن إجمالي التوريد بلغ 320243.072 طن حتى الآن مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشؤون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية، ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

وأوضح "المرسي" أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بلغت 436505 أفدنة بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي، يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح، وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

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وأضاف أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.

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