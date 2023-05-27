الطقس اليوم| أجواء شديدة الحرارة وسحب ممطرة تغطي مناطق متفرقة بالبلاد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية حول الطقس اليوم، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق بالبلاد.

يصاحب ذلك خلال الطقس اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، قالت إنه رغم وجود فرص الأمطار على مناطق متفرقة، فإن الطقس يكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية للبلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يكون الطقس حارا على مناطق السواحل الشمالية الغربية. أما خلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر .

وحول حالة البحرين خلال الطقس اليوم، يكون البحرين الأحمر والمتوسط معتدلان وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، والذي تشهد ارتفاع ملحوظ بكافة الانحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 29 درجة