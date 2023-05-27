على طريقة رونالدو.. كلوب يكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسايه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" محمد صلاح يحب التواجد هنا في ليفربول بالتأكيد".

وأضاف"إذا جاء أحد اللاعبين إليّ وقال لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن أغادر، كنت سأقوده إلى نادٍ آخر، لكن ليس هذا هو الحال مع محمد صلاح على الإطلاق ".

وكان محمد صلاح أشعل الجدل خلال الساعات الماضية عقب تأكد غياب ليفربول عن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، إذ كتب عبر حسابه على موقع “تويتر”:" أنا محطم تمامًا، لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا، كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا، نحن ليفربول والتأهل للبطولة هو الحد الأدنى".



واختتم:"أنا آسف، هو وقت غير مناسب لنشر شيء إيجابي، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".

سيناريو رونالدو

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رفض الاستمرار مع مانشستر يونايتد، الموسم الماضي، بسبب عدم مشاركة الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا.