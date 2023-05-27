صانع البهجة «أكورديونيلا» بالأمير طاز.. وشعراء الإسكندرية فى ضيافة بيت الشعر

يستضيف قصر الأمير طاز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- حفلا فنيا لفريق "أكورديونيللا" للموسيقى في الثامنة مساء 28 مايو الجاري.

يقدم الفريق مجموعة متميزة من الألحان الشرقية والغربية المتميزة بقيادة المؤلف الموسيقى وعازف الأكورديون رفيق جمال بمشاركة الفنانين أحمد عادل على الدرامز، ودانيال جوزيف على الجيتار.

تأسس الفريق عام 2021 وشارك فى عدد من الحفلات بقصر البارون إمبان، ودار الأوبرا وغيرها، وملتقى شعراء الاسكندرية فى بيت الشعر العربى.

وفى السابعة مساء نفس اليوم، يستضيف بيت الشعر العربى ملتقى "شعراء من الاسكندرية".

يشارك فى الملتقى الناقد الدكتور محمود الضبع، والإعلامية إيمان الشامية، ومحمد خميس، ويونس أبو سبع، وعمر هلال، ومحمود جمعة، ورشا زقيزق، وإبراهيم ملكوت، ومروة نبيل، وطارق محمود، ومحمد عبد الرحيم، ويحيى خليفة، وعبد المنعم شريف.