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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

20% انكماشا صناعيا في الصين والفاعل ليس أمريكا.. تفاصيل

مصنع بالصين
مصنع بالصين

استمرت أرباح الشركات الصناعية في الصين في الانخفاض في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مما يؤكد انخفاض الطلب وتعميق انكماش الصناعة، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفق ما ذكرت صحف دولية.

أظهرت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء، اليوم السبت ، أن الأرباح الصناعية الصينية تراجعت بنسبة 20.6 في المائة في الفترة من يناير إلى أبريل مقارنة بالإطار الزمني نفسه في عام 2022.

كان الانخفاض أبطأ من انخفاض بنسبة 21.4 في المائة المسجل في الربع الأول.

ارتفعت أرباح الشهر الواحد من شهر أبريل بنسبة 3.7 في المائة عن العام السابق، وفقًا لأرقام المكتب الوطني للإحصاء، وذلك بالمقارنة مع انخفاض مارس بنسبة 19.2٪.

قال بروس بانج ،  الخبير الاقتصادي : "قد لا يعود النمو السنوي إلى المنطقة الإيجابية حتى الربع الرابع من 2023".

وذكر  بانج :"إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم والتحفيز من أجل تحقيق مكاسب للعام بأكمله في الأرباح الصناعية".

أظهرت البيانات الأخيرة أن تعافي الصين بعد فيروس كوفيد يتعثر ، مع ضعف نمو الصادرات وتفاقم الانكماش الصناعي في أبريل.

ينذر انخفاض الأرباح بالسلب على التوقعات الاقتصادية ،ويلقي بثقله على المعنويات الضعيفة بالفعل بين الشركات ، وبالتالي يمنعها من الاستثمار.

تكافح الشركات الصناعية في الصين للتعافي من الركود الناجم عن كوفيد  العام الماضي، على الرغم من أن نشاط المصانع قد انتعش إلى حد ما.

ومع ذلك ، لا يزال الطلب على السلع بطيئًا ، مع الانتعاش الاقتصادي الذي يقوده بشكل أساسي الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات.

كما أدى تدهور انكماش المنتج إلى إضعاف قدرة المصانع على رفع الأسعار ، مما أضر بالأرباح.

وهبط مؤشر أسعار المنتجين 3.6 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وهو أكبر انخفاض منذ مايو 2020.

 

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