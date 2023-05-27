أمين الفتوى: لا يجوز للرجل أن يأمر زوجته بمقاطعة أمها أو أهلها

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال برنامجه “ولا تعسروا”، المذاع عبر القناة الأولى، مضمون السؤال :" جوزي عاوزني أقاطع أمي وتكلمت معه ومازال مُصرا على رأيه ماذا أفعل ؟".

ليرد “ الورداني”، موضحا: لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بمقاطعة أمها أو أهلها لأن هذا من قطع صلة الرحم.

وتابع قائلاً:" مينفعش ان يأمرك بمعصية، فلا يحق للزوج شرعا ان يمنع زوجته من قطع صلة الرحم إلا إذا كانوا سيئين ويفعلون أمور تنافي الأدب".

حكم منع الزوجة من زيارة أهلها والعكس

ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما مواصفات الزوج الذي لا بد من طاعته؟ وهل يجوز له منع الزوجة من زيارة أهلها؟

وقال الشيخ محمود شلبي، في رده على السؤال، إن الزوج له حق على زوجته منه الطاعة فلا تخرج من البيت إلا بإذنه أو للضرورة وزيارة أهلها بإذنه فرغم أنها من باب صلة الرحم فينبغي عليها أن تستأذنه وعلى الزوج ألا يتعنت في زيارتها لأهلها وله أن يحدد أوقات الزيارة وعلى الزوجة أن تلتزم بذلك.

وأشار الشيخ محمود شلبي، إلى أنه لا يجوز شرعا أن يمنع زوجته من زيارة أهلها مطلقا أو زيارة أهلها لها، لأن هذا حرام وفيه قطع الرحم.

حق الزوجة في زيارة أهلها وكم عدد المرات

حق الزوجة في زيارة أهلها ، حث الشرع الحنيف على صلة الأرحام بشكل عام وخاصة من الدرجة الأولى، فالأرحام هم الأقارب الذين تجمعهم مع الشخص علاقةٌ نسبيّة، وبحسب تعبير بعض الفقهاء: من تربطك بهم رحم امرأة.