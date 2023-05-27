حماس: الاعتداءات على المغير تستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم السبت، إن اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة المُغير شرق رام الله، يستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا فاعلًا.

وأشارت "حماس" في بيان لها، إلى اعتداءات المستوطنين وإرهابهم بحق أهالي البلدة ومناطق مختلفة من الضفة الغربية، وذلك بدعم وحماية من حكومة الاحتلال الفاشية.

وقالت "حماس": "إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ومستوطنوه، وعدوانهم المتواصل ضد شعبنا لإفراغ الأرض من أهلها الأصليين لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية التهويدية، يستدعي موقفاً عربياً ودولياً فاعلاً لنصرة شعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، وإدانة الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم وانتهاكاتهم لكل الأعراف والمواثيق الدولية، والتي تهدد السلم والأمن في المنطقة وعموم الشرق الأوسط".

