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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الجيزة: مخاطبة وزير التموين لحل مشاكل البدالين ومنافذ جمعيتى

صدى البلد

التقى  النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية باعضاء شعبة المواد الغذائية  لمناقشة مشاكلهم حيث تم استعراض  مطالب اعضاء الغرفة من البدالين ( تجار التموين ) وشباب منافذ جمعيتى.

 وحضر اللقاء عبد الله غراب النائب الأول لرئيس الغرفة  وصابر سرور وأحمد عتابى أعضاء مجلس الادارة  وعادل رزين المستشار الاقتصادى للغرفة والنائبة السابقه هيام حلاوه  وعمرو طعيمة النائب الاول لرئيس شعبة المواد الغذائية ورفيق يوسف النائب الثانى.

وطالب الحاضرون من  البدالين  وشباب منافذ جمعيتى بالجيزة رئيس الغرفة ومجلس الادارة بمخاطبة وزارة التموين للعمل على زيادة قيمة التأمين الخاص بهم حتى يتمكنوا من الحصول على سلع اضافية تكفى احتياجات وطلبات المواطنين حيث ابدى العديد من التجار رغبتهم فى  زيادة قيمة التأمين للوفاء بمطالب المواطنيين من السلع التموينية.

كما ناشدوا وزير التموين التدخل ومساواتهم باصحاب المخابز فى حال وجود مخالفات بعدم تحرير محاضر قضائية  واستبدال المحاضر بغرامات مالية يتم دفعها أسوة بما يحدث مع اصحاب المخابز بدلا من تحرير محاضر وإهانة التجار وتعطيل اعمالهم ويعاقب المخالف بغرامات مالية على قدر مخالفته.

واشتكى أعضاء شعبة المواد الغذائية من المشاكل الخاصة بتوزيع النسب الخاصة بالسلع الاستراتيجية الزيت والسكر والأرز المقرر صرفها للمواطنين مطالبين وزارة التموين بتوجية المخازن والشركات بصرف النسب المقرره فى التوجيه الوزارى الوارد من الوزارة بخصوص نسب السلع.

واشار ناصر الى انه وردت الى الغرفة العديد من شكاوى البدالين وشباب المنافذ الذين يصل عددهم الى  2400 بدال ومنفذ جمعيتى يقومون بصرف سلع الدعم التموينى لحوالى  1.8 مليون بطاقة مقيد عليها 5.5 مليون مواطن يقومون بصرف سلع تموينية شهريا لذلك يجب العمل على حل مشاكلهم حتى يسهل على التجار صرف السلع التموينية  المقررة للمواطنين.

واكد  ناصر انه فى اطار التعاون المتبادل بين وزارة التموين والغرف التجارية سيتم مخاطبة وزير التموين لتحقيق مطالب تجار التموين وتخفيف الاعباء عليهم والاتفاق على اقامة اجتماعات مقبلة مع غرفة الجيزة للتعرف على مشاكل التجار على ارض الواقع وذلك لضمان استمرار تجار التموين فى اداء مهامهم وخدماتهم للمواطنين مستحقى الدعم دون عوائق او صعوبات.

الاستراتيجية أعضاء مجلس الادارة السلع الاستراتيجية السلع التموينية التموينية الدعم التموينى

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