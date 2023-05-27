روسيا ترفض نقل تركيا أسلحة إلى أوكرانيا

صرح دبلوماسي روسي، بأن بلاده ترفض نقل تركيا لأسلحة إلى خصمتها أوكرانيا، معتبرة ذلك لا يشكل بادرة جيدة للوساطة ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وقال مدير الإدارة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية يوري بليبسون، اليوم السبت، إن شحنات أنقرة للأسلحة والمعدات إلى كييف تتعارض مع نوايا تركيا لضمان وقف إطلاق النار ولا تتفق مع دور الوسيط.

وفي أغسطس الماضي أفادت وسائل إعلام بأن تركيا سلمت إلى أوكرانيا أكثر من 50 مركبة مدرعة من طراز "كيربي".

وأضاف بليبسون: "لقد أعربت أنقرة مرارا عن رغبتها في ضمان وقف مبكر لإطلاق النار في أوكرانيا واستئناف عملية التفاوض من خلال وساطة خاصة بها".

وتابع قائلا: "وبطبيعة الحال، فإن إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية يتعارض بشكل مباشر مع هذه النوايا ولا يتوافق بأي حال من الأحوال مع دور الوسيط".