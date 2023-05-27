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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات البريطانية: مجموعة فاجنر والجيش الروسي يتبادلان المواقع في محيط باخموت

صدى البلد

ذكرت الاستخبارات البريطانية، اليوم السبت، أن مجموعة فاجنر القتالية الروسية بدأت في الانسحاب من بعض مواقعها في محيط مدينة باخموت بإقليم دونيتسك.

وأشارت الاستخبارات البريطانية في بيانها اليومي حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى تصريحات سابقة لقائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين أفاد فيها بأن انسحاب قواته من باخموت بدأ على أن تقوم قوات الجيش الروسي بالتقدم في المواقع خلال الفترة من 25 مايو إلى أول يونيو المقبل.

ولفتت الاستخبارات البريطانية في البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أن وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت تحركات مجموعة فاجنر الروسية وانسحابها من ضواحي مدينة باخموت.

وذكر البيان أنه بداية من الأربعاء الماضي الموافق 24 مايو، فإن ما تُسمى بـ"قوات جمهورية دونيتسك الشعبية" دخلت المدينة لبدء عمليات التطهير، وفي الوقت نفسه فإن الكتيبة 31 للقوات الجوية الروسية قد انتقلت من منطقة سفاتوف-كريمينا لتعزيز الأجنحة حول مدينة باخموت.

وأضاف البيان أن هذا الدعم الروسي للأجنحة في باخموت يأتي بعد فرض الجيش الأوكراني سيطرته على 20 كيلومترا من مناطق الأجنحة حول باخموت.

وأشار البيان إلى أن تغيرات مواقع قوات مجموعة فاجنر الروسية من المرجح أن تستمر على مراحل مدروسة للحيال دون انهيار القوات في الجيوب المحيطة بمدينة باخموت.

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