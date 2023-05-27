خبير : الولايات المتحدة قد تزود تايوان بأسلحة فائضة لتعزيز الدفاعات

قال مدير معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني التايواني، سو تزو يون، إن الولايات المتحدة يمكن أن تزود تايوان بمعدات دفاعية زائدة عن حاجتها.

وأضاف سو في تصريحات -وفق ما نقلته صحيفة تايوان نيوز اليوم السبت- أنه من خلال برنامج "المعدات الدفاعية الزائدة"، يمكن نقل الأسلحة والمعدات الفائضة إلى الدول الحليفة التي تحتاج إليها.

وتعليقًا على إمكانية قيام الجيش الأمريكي بإنشاء مخزون إقليمي للطوارئ في تايوان، قال سو إن المساعدات العسكرية الأمريكية ومخزون الطوارئ هما مفهومان مختلفان. وأوضح أن المساعدات العسكرية هي هدية، في حين أن المخزون يتكون من معدات يملكها الجيش الأمريكي مخزنة في تايوان ، وقال إن مخزون الطوارئ سيشير إلى زيادة كبيرة في إمكانية التعاون العسكري الأمريكي في الدفاع عن تايوان.

وفي 24 مايو، وصلت مجموعة من صواريخ ستينجر الأمريكية الصنع والمعدات ذات الصلة إلى تايوان. وتبلغ قيمة الشحنة 500 مليون دولار أمريكي.

وتمتلك تايوان ما يقرب من 1800 صاروخ ستينجر، بما في ذلك أنظمة أرض - جو وجو - جو وأنظمة مزدوجة التركيب. وأضاف أنها توفر دفاعًا جويًا منخفض الارتفاع ومناسبة للعمليات الفردية، وهي عالية الحركة.

وقال سو إن الصواريخ يمكن نشرها في مناطق استراتيجية رئيسية مثل المطارات ومحطات الرادار أو بالقرب من المنشآت الحيوية لمنع هجمات الطائرات على ارتفاعات منخفضة من قبل قوات العدو.

وأضاف أنه يمكن نشرها أيضًا بالقرب من مناطق الإنزال وفي منطقة هوالين لمنع هجمات المروحيات المعادية فضلا عن تعزيز قدرات تايوان على الهجوم المضاد.

