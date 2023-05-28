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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون .. مهام مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، علي أن  تنشأ هيئة خدمية تسمى "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.

ويكون للهيئة مجلس أمناء برئاسة الوزير المختص، وعضوية الوزراء المختصين بشئون التجارة والصناعة والصحة والزراعة والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية واثنين من الخبراء في مجال سلامة الغذاء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا للقانون، يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة لعمل الهيئة وإقرار المخطط الرئيسة المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل الهيئة، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها وفقًا لأحكام القانون.

 

اختصاصات مجلس أمناء الهيئة 

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ولمجلس الأمناء على وجه الخصوص ما يأتي:

 - رسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء.

 - إقرار الخطط اللازمة للنهوض بمستوى سلامة الغذاء وتنميته، وخطط الرقابة على سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، وخطة التوعية بأهداف الهيئة.

 - إقرار القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في الهيئة التي يقترحها مجلس الإدارة، بما يكفل أداء الهيئة لعملها على أساس من الإدارة الاقتصادية السليمة.

 - إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب يتضمن على الأخص خطط الهيئة، وأنشطتها، وما حققته من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

 - اعتماد تعديل اللوائح التنفيذية للتشريعات ذات الصلة قبل إصدارها من رئيس مجلس الوزراء.

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