وزير البيئة الفرنسي يحذر من تلوث البلاستيك وضرورة وقف زيادة إنتاجه

حذر وزير الانتقال البيئي في فرنسا كريستوف بيشو، اليوم /السبت/ من التلوث الناجم عن البلاستيك، مؤكدا أهمية التحرك لوقف زيادة إنتاج المواد البلاستيكية.

وقال بيشو - في تصريح صحفي اليوم - إن "هناك حاجة ملحة للتحرك لضمان أولا التوقف عن زيادة معدل إنتاج البلاستيك، وبعد ذلك يمكننا تقليله، وبالنسبة للجزء الذي لا يمكننا تقليله، فإننا نقوم بإعادة تدويره".

وأكد أنه تم إلقاء 7 مليارات طن من البلاستيك على مدار الـ50 عاما الماضية، مضيفا أن 85% من تلوث المحيطات من المواد البلاستيكية.

وتابع "إذا لم نفعل شيئا، ففي عام 2060 سيكون هناك بلاستيك أكثر من الأسماك في المحيطات، إذا لم نفعل شيئا، فإن 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ستكون من البلاستيك، وهو ما يهدد التنوع البيولوجي ويسهم في الاحتباس الحراري، ويدمر البيئة ويهدد الصحة لأنه يوجد البلاستيك في كل مكان، بسبب تحول البلاستيك الثقيل إلى جزيئات دقيقة التي ينتهي بها المطاف بالانتقال بفعل الرياح إلى كل مكان على سطح هذا الكوكب".

وأوضح أن البلاستيك موجود في كل مكان في التعبئة والتغليف وألياف الملابس ومعدات البناء والأدوات الطبية، وإنتاجه السنوي، الذي تضاعف في 20 عاما ليصل إلى 460 مليون طن يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول 2060 إذا لم يتم فعل أي شيء، وهو وضع مثير للقلق بشكل كبير حيث يذهب ثلث هذه الكمية إلى النفايات بعد استخدام واحد أو عدة استخدامات وأقل من 10% فقط من النفايات البلاستيكية يتم إعادة تدويرها.

وتنظم فرنسا اليوم حدثا رفيع المستوى في اليونسكو، من أجل إنهاء تلوث البلاستيك وإعطاء الزخم لجلسة المفاوضات الدقيقة التي ستعقد الأسبوع المقبل، حيث ستستقبل وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ووزير الانتقال البيئي نحو 40 ممثلا لدول من جميع أنحاء العالم لمحاولة إعطاء زخم سياسي للمناقشات.

