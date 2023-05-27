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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في جنوب اليمن

صدى البلد

 توجت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن نجاحاتها في تطهير الجنوب اليمني من الإرهاب، بإلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش في محافظة لحج جنوب البلاد.

وأفادت قناة "عدن" الناطقة باسم المجلس الانتقالي، بأن "القوات المسلحة الجنوبية التابعة له ضبطت خلية إرهابية تتبع تنظيم داعش، مكونة من 7 أشخاص بينهم أجانب (لم تحدد جنسياتهم)".

وأضافت القناة أن "من بين أفراد الخلية قياديا بارزا (لم تذكر هويته)، وتم ضبطها في مديرية لبعوس يافع بمحافظة لحج، بعد تسللها من محافظة البيضاء (وسط/ تخضع للحوثيين) عبر طرق وعرة إلى وادي حطيب في مديرية يافع في محافظة لحج".

وتابعت أن "أفراد الخلية كان بحوزتهم أسلحة وذخائر وقنابل وحزام ناسف وشعارات تنظيم الدولة (داعش)".

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر عسكرية بأن القيادي البارز في داعش يدعى أبوشامخ القحطاني، وهو أجنبي لا يحمل الجنسية اليمنية.

وأضافت المصادر أن الخلية المضبوطة مؤلفة من 4 أجانب من جنسيات غير يمنية و3 يمنيين كانوا يحاولون الانتقال إلى المناطق المحررة بغرض تنفيذ تفجيرات إرهابية.

ونقلت القناة عن مدير أمن لبعوس في محافظة لحج، العميد علي عبادي، قوله إن التحقيقات ما تزال جارية مع العناصر الإرهابية تمهيدا لتسليمها إلى الجهات ذات العلاقة.

وتعد هذه ثاني خلية تابعة لداعش يتم ضبطها في اليمن خلال العام الجاري، حيث سبق أن ضبطت الداخلية اليمنية في 13 فبراير الماضي عنصرا خطرا من تنظيم داعش، وذلك في محافظة حضرموت، عقب أسابيع من ملاحقته بعد اغتياله جنديا مطلع يناير الماضي.

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