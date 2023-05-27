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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| تعليق نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة بالبحيرة.. وسمية الخشاب تثير الجدل بعد إطلالة أحمد سعد

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

فرج عامر: آرسنال يراقب لاعبا تونسيا يلعب في مصر

أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الجدل حول تطلع نادي آرسنال الإنجليزي، لضم لاعب تونسي يلعب في مصر.

وكتب: "ارسنال يراقب لاعبا تونسيا يلعب في مصر ( في الاهلي أو سموحة ) وذلك أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أفريقيا للشباب".

 

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

علق نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري على افتتاح مسجد شنودة بقرية في البحيرة، عبر حسابه على تويتر.

وكتب في تغريدة: “‏لا محتاجين كنايس و لا جوامع تاني.. محتاجين مستشفيات ومدارس أحسن”.

 

بعد إطلالة أحمد سعد.. سمية الخشاب تثير الجدل بهذا التعليق

شاركت الفنانة سمية الخشاب، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت: “‏وأنا أقول لبسي راح فين” وربط جمهورها هذه التغريدة بإطلالة الفنان أحمد سعد طليقها في حفله الأخير.

أحمد سعد اطلالة احمد سعد الفنانة سمية الخشاب فرج عامر رئيس نادي سموحة وسائل التواصل الإجتماعي نجيب ساويرس رجل الأعمال

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