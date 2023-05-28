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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب تعقد 3 اجتماعات لمناقشة أسباب تدهور الغزل والنسيج

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الأحد، لمناقشة عددًا من طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية المقدمة من أعضاء مجلس النواب.

وتناقش في الاجتماع الأول طلب الاحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن معاناة مصانع مدينة المحلة الكبرى من نقص الغزول، مما يهدد مصانع النسيج بالتوقف وتشريد العمالة.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز بشأن تدهور صناعة الغزل والنسيج ومعاناته وصعوبة إجراءات التراخيص التي تعطل قيام صناعة وطنية في هذا المجال.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثالث غدًا الأحد طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين إيهاب منصور وأمين مسعود بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها حديد التسليح والأسمنت وأثرها على قطاع المقاولات ومواد البناء، وكذلك طلب الاحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن تشجيع المستثمرين للاستثمار في تصنيع مواد البناء.

كما تعقد اللجنة ثلاث اجتماعات يوم الاثنين المقبل، حيث تناقش في الاجتماع الأول طلب الاحاطة المقدم من النائب جمال عبيد بشأن تدني مستوى الخدمات في المنطقة الصناعة بمحافظة أسوان حيث إنها تعاني من سوء حالة المرافق وكذلك انشاء منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت في محافظة أسوان ما يفتح أفاق جديدة للتصدير.

الصناعة صناعة الغزل والنسيج الغزل والنسيج النواب مجلس النواب

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