عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تعلن مغادرة المئات من مواطنيها للأراضي الروسية في أول يونيو

صدى البلد

كشفت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، عن مغادرة العديد من العاملين والموظفين والدبلوماسيين الألمان روسيا خلال الفترة المقبلة بناء على قرار سابق للحكومة الروسية بخفض الحد الأقصى لعدد الموظفين الألمان في البعثات الألمانية والمنظمات الوسيطة في البلاد مثل معهد جوته.

وأوضحت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن الكرملين قرر في أبريل الماضي فرض حد أقصى لعدد الموظفين الألمان في البلاد، وهو ما جاء في أعقاب قرار الحكومة الألمانية بطرد عدد من ضباط المخابرات الروسية من ألمانيا.

وردا على تقارير تداولتها وسائل الإعلام الألمانية حول بدء مغادرة مئات الألمان للأراضي الروسية في أول يونيو المقبل، أكدت الخارجية الألمانية التقارير الإعلامية، قائلة إن "هذا الحد الذي حددته روسيا بداية من يونيو (المقبل)، يتطلب خفضًا كبيرًا في جميع مناطق وجودنا في روسيا".

وشددت الوزارة على أن "هذا قرار أحادي الجانب وغير مبرر وغير مفهوم"، دون تحديد العدد الدقيق للألمان المتضررين الذين سيتم إجلائهم من روسيا.

ونوهت "دويتشه فيله" بأن عمليات الطرد التي تتبادلها برلين وموسكو تعد دليلاً آخر على توتر العلاقات القوية بين البلدين على خلفية الحرب في أوكرانيا.
 

الحرب في اوكرانيا أوكرانيا موسكو برلين روسيا الخارجية الالمانية المخابرات الروسية الكرملين هيئة الإذاعة الألمانية وزارة الخارجية الالمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

محافظة القاهرة: إزالات عرب اليسار والسيدة عائشة لرفع كفاءة الطرق وتيسير المرور

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

ميار الببلاوي تبوح بتفاصيل مثيرة ضد وفاء مكى

يربط الخليج بـ تركيا | كل ما تريد معرفته عن خط النقل الإقليمي بالعراق

تطورات موقف المصابين بالأهلي من مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

تدخل عاجل من رئيس الأهلي بسبب مباراة الوداد

سعر فستان درة يثير الجدل| رقم خرافي

سلاح أمريكي خطير قادم من إسرائيل يظهر في أوكرانيا قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمية المسموح بشربها من القهوة في اليوم الواحد.. ومخاطر غير متوقعة للإفراط

9 علامات تكشف إصابتك بمرض السكري.. احترس منها

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

فيديو

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ