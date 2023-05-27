بين الفترتين.. أصيب بأزمة قلبية.. قصة معلم توفي أثناء مراقبة الامتحانات بدمياط

جلس ليستريح بعد أن قام بدوره في مراقبة الفترة الأولى بإحدى لجان امتحانات الدبلومات الفنية بإدارة فارسكور، استعدادا للفترة الثانية، الا انه لفظ أنفاسه الاخيرة وتوفي في الحال بعد اصابته بأزمة قلبية وتوفي قبل اسعافه، أنه المعلم بهاء الدين عبدالمنعم ابن قرية الركابية التابعه لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

كان بيستريح بين فترتين الامتحان وأصيب بأزمة قلبية

الواقعة كما يرويها اخد زملائه من شهود العيان ، أن الزميل المتوفي يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حميدة وهاديء الطبع ، وبعد انتهاء الفترة الأولى من مراقبة الامتحان الجميع من المراقبين ذهبوا للحصول على قسط من الراحة في غرفه المدرسين وتناول الفطار لحين بدء الفترة الثانية لامتحان، ولكننا فؤجي الجميع بسقوط المعلم بهاء ماشيا عليه وعند محاولات افاقته تبين فقده تماما للوعى.

وتابع تم إحضار سيارة الإسعاف وتبين وفاته بالفعل ومن المرجح أن السبب إصابته بأزمة قلبية.

المعلم المتوفي على خلق حميدة

وأشار الى ان جميع زملائه اجيبها بالزهول لوفاته فكان على خلق حميدة وكان محبوبا من زملائه ودايما كان بشوش الوجه، حتى الطلاب كان يحترمونه ويقدرونه

تعليم دمياط تنعى المعلم

ومن جانبها نعت مديرية التربية التعليم بدمياط الأستاذ بهاء الدين عبد المنعم السيد بدوي، معلم خبير بمدرسة دمياط الميكانيكية بنين.

وتقدم المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم ز عبد العليم جمعة وكيل المديرية والعاملون بتعليم دمياط خالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل "رحمه الله" الذي وافته المنية صباح اليوم بين الفترتين بلجنة امتحانات الدبلومات الفنية بإدارة فارسكور.

داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان "نحتسبة عند الله شهيدا" وإنا لله وإنا إليه راجعون.