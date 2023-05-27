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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدخل عاجل من رئيس الأهلي بسبب مباراة الوداد

صدى البلد

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلى، على قيادة ملف الإعداد الإدارى لمباراة الوداد البيضاوي المغربى، المقررة 4 يونيو المقبل، فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا بنفسه.

وعقد الخطيب، العديد من الاجتماعات، من بينها اجتماع مع لجنة المباريات، وآخر مع الإدارة التنفيذية، إلى جانب إجرائه اتصالات بالجملة، بهدف الحصول على الموافقات من الجهات المعنية على حضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.

وأكد «الخطيب»، فى اتصالاته بعد أن تلقى النادى موافقة مبدئية على حضور 20 ألفا، أنه يثق فى دعم أجهزة الدولة فريق الكرة، والموافقة على حضور السعة الكاملة للملعب، أو على الأقل 50 ألفا مثلما حدث فى مواجهة الهلال السودانى سابقا، خاصة أن المباراة مهمة للغاية، والفريق الأحمر فى حاجة ماسة خلالها لجماهيره.

محمود الخطيب دوري ابطال افريقيا الوداد البيضاوي المغربي السعة الكاملة للملعب الهلال السوداني

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