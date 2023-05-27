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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير الامتحانات بكليتى التربية والفنون الجميلة

امتحاانات الجامعه
امتحاانات الجامعه

تفقد الدكتور محمد البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب العملية الامتحانية بكليتى التربية والفنون الجميلة.

كان فى استقباله  بكلية الفنون الجميلة عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة

حيث استقبله بكلية التربية  محمد العجمى عميد كلية التربية،  دكتورة زبيدة محمد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

وقد أثنى على حسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإختبارات، مع تواجد جميع السادة الملاحظين داخل اللجان، وإنتظام الطلاب داخل القاعات، وإلتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الإمتحانية لسرعة إعلان النتائج.

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جامعة المنصورة سير العملية الامتحانية رئيس جامعة المنصورة عميد كلية الفنون الجميلة عميد كلية التربية نائب رئيس جامعة وكيل كلية التربية دكتوره

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