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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد حجاج يوضح أهمية توقيت انعقاد قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي

مجلس السلم والأمن
مجلس السلم والأمن الأفريقي

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن مصر ساهمت في إنشاء مجلس السلم والأمن الأفريقي، وكانت عضوا فيه ورئيسا له عدة مرات، موضحا أن المجلس يتكون من 15 دولة.

وأضاف أحمد حجاج خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة مهم للغاية، وذلك لمناقشتها أزمة السودان، متابعا: مصر مهتمة بالأزمة السودانية بشكل كبير.

ولفت إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي يعمل على إرسال قوات لحفظ السلام إلى مناطق النزاع، ومصر تساهم بشكل كبير في قوة السلام الأفريقية، كما انها تشارك في قوات حفظ السلام مع الامم المتحدة.

 

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